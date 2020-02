(ANSA) – L’AQUILA, 06 FEB – “Siamo pronti a dare inizio con grande entusiasmo a questa nuova avventura che ha come obiettivo il rilancio di una struttura e di uno spazio verde, attualmente in degrado che, a nostro avviso, deve essere un punto di riferimento sociale e di frequentazione della città capoluogo di regione. Il tutto in un sistema che non prevede uno scalo commerciale: sarà un aeroporto a tutti gli effetti che non sarà interessato da tratte giornaliere ma da una serie di attività legate al volo e alla formazione”. Dopo l’affidamento alla Sunrise Aviation Srl, del gruppo Silveri, dell’aeroporto dei Parchi da parte Comune dell’Aquila, con una nota intervengono per la prima volta i rappresentanti del sodalizio che già operava nello scalo che si trova nella frazione aquilana di Preturo, con il suo Centro di addestramento per piloti civili, riconosciuto a livello Europeo.



