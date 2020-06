(ANSA) – PESCARA, 19 GIU – E’ arrivata oggi al porto turistico ‘Marina di Pescara’ la storica manifestazione velica internazionale di Assonautica “Appuntamento in Adriatico”, alla 32/a edizione. Partita il 14 giugno da Bellaria, arriverà fino a Brindisi per poi ripercorrere la rotta verso nord con conclusione a Trieste. L’evento, organizzato dal raggruppamento delle Assonautiche dell’Adriatico e coordinato dalla prima edizione da Paolo Dal Buono, fu ideato per valorizzare culture, porti e territori adriatici nel 1989, proprio in occasione dell’inaugurazione del Marina di Pescara. Per il presidente di Assonautica Alfredo Malcarne non si tratta solo di una prova di elevata marineria, ma di un’occasione per valorizzare la nautica da diporto come vettore di turismo, sicurezza e sostenibilità ambientale. L’edizione 2020 non prevede visite dei territori, come accadeva negli anni precedenti. Gli equipaggi faranno tappa a Vasto il 21 per poi continuare verso sud. Torneranno in Abruzzo il 6 e 7 luglio, accolti nei porti prima di Ortona, poi di Giulianova. (ANSA).



