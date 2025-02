Lezioni e giochi di squadra per apprendere e divertirsi. Confartigianato, partner del progetto, presente oggi all’Ipssar di Pescara e domani all’Ipssar di Chieti

25 febbraio – Divertirsi a scuola, mentre si apprende, è possibile grazie al concorso didattico “Cooking Quiz, che quest’anno fa tappa in Abruzzo con un doppio appuntamento a Pescara e a Chieti. L’evento, giunto alla sua 9^Edizione, vede tra i vari partner anche Confartigianato Imprese – Alimentazione. L’iniziativa ha raggiunto una dimensione internazionale, coinvolgendo oltre 35.000 studenti provenienti dagli Istituti Alberghieri di tutta Italia ed Europa, ed è diventata un appuntamento fisso per le classi quarte degli indirizzi enogastronomici, sala-vendita, pasticceria e arte bianca.

Grazie a un approccio innovativo basato sulla gamification, il Cooking Quiz trasforma l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente. Attraverso sfide interattive e quiz competitivi, gli studenti non solo approfondiscono le loro conoscenze, ma hanno anche l’opportunità̀ di mettersi alla prova individualmente e in gruppo. Durante il Cooking Quiz gli studenti hanno l’occasione di partecipare a lezioni tenute da alcuni dei più̀ rinomati professionisti del settore, tra cui i docenti di ALMA – la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e chef della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.).

Oggi all’Ipssar De Cecco di Pescara erano presenti il presidente regionale di Confartigianato Abruzzo -Alimentazione, Paolo Michetti e il segretario dell’Associazione provinciale, Fabrizio Vianale. Domani, 26 febbraio, all’Istiuto Alberghiero Marchitelli di Chieti, interverrà̀ il presidente di categoria di Confartigianato Chieti-L’Aquila, Gaudenzio D’Angelo. “È un’occasione unica per i giovani di confrontarsi con coetanei di altre nazioni, scoprire nuove culture culinarie e ampliare i propri orizzonti professionali – dice Michetti- ascoltare le storie di successo dei professionisti del comparto consente ai giovani talenti di arricchire il proprio percorso formativo e offre loro ispirazione e strumenti pratici per il futuro”.

Il format è stato ideato non solo per trasmettere competenze tecniche, ma anche per affrontare temi cruciali come la sana alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e la lotta allo spreco alimentare. Grazie alla collaborazione con i Consorzi Nazionali (Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea), particolare attenzione sarà dedicata al corretto smaltimento degli imballaggi, sensibilizzando i futuri addetti ai lavori sull’importanza della sostenibilità ambientale.

Il Cooking Quiz è un progetto ideato da Plan Edizioni, leader nel mercato editoriale per gli Istituti Alberghieri, e coordinato da Peaktime, in collaborazione con il Comitato Scientifico composto dalla Scuola Internazionale di Cucina Italiana, dalla Federazione Italiana Cuochi e dalla Nazionale Italiana Cuochi.

Anche quest’anno l’iniziativa è sostenuta da Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e da Aeht (Association Européenne des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme), che hanno riconosciuto il valore del format adottandolo come progetto europeo.