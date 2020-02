(ANSA) – PESCARA, 7 FEB – Musicoterapia, cineforum e percorsi con gli psicologi per gli appuntamenti di febbraio e marzo proposti da ‘Creatività e Integrazione’, il progetto dell’Associazione Arte Suoni Colori che prosegue nei Comuni dell’entroterra abruzzese in un percorso artistico ideato per far incontrare generazioni diverse. Musicoterapia con Rogerio Celestino a Civitaquana dal 6 febbraio, Carpineto della Nora dal 27, a Montebello di Bertona dal 19 marzo. Poi cineforum con l’Associazione ‘G.Silvidii’ a Civitaquana il martedì, a Villa Oliveti di Rosciano il giovedì e nella scuola secondaria di Rosciano, in orario scolastico, il mercoledì dal 19 febbraio; un laboratorio che permetterà ai partecipanti di riflettere su grandi temi per produrre contenuti originali in veste di fumetti o scenette teatrali. Per la scuola primaria di Rosciano laboratorio di Arti Visive da lunedì 17 febbraio. Incontri sul benessere psicologico 16 febbraio e 1 marzo a cura dell’Associazione Psicologi per i Popoli nel Centro Esploratorio di Villa Oliveti. “Mi ascolti quando parlo” è il titolo dell’incontro di due ore, in programma nelle due giornate dalle 15.30, dedicato a una maggiore conoscenza di sé e delle persone che si hanno attorno. Con l’aiuto dei professionisti di ‘Psicologi per i Popoli – Abruzzo’ si lavorerà su comunicazione e condivisione delle proprie esperienze ed emozioni, per ricostruire una rete di rapporti e fiducia che con il tempo può indebolirsi. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, previa iscrizione tramite modulo disponibile sulla pagina Facebook del progetto ‘Creatività e Integrazione’. (ANSA)

