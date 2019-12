(ANSA) – PESCARA, 22 DIC – Anche Silvia Mezzanotte, cantante dei Matia Bazar, vittima dei disagi provocati dai restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti che ieri hanno mandato letteralmente in tilt l’autostrada A14 tra Marche e Abruzzo. L’artista era attesa alla cena del socio della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, che si è svolta a Montesilvano: partita da Bologna nel primo pomeriggio, è riuscita ad arrivare in Abruzzo solo attorno alle 23. Una volta sul palco Mezzanotte ha spiegato che il ritardo era dovuto alle code in autostrada. A confermare l’episodio all’ANSA è il sindaco di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Vincenzo D’Ercole. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram