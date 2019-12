(ANSA) – LANCIANO (CHIETI), 20 DIC – Sarà un momento di sport, ma anche di grande valore sociale e riflessione sui problemi della disabilità l’arrivo a Lanciano della nazionale maschile di basket in carrozzina per l’ultima preparazione 2019, in programma al palasport dal 27 al 30 dicembre 2019. Il 29, alle 17, gara amichevole Nazionale A contro B per l’evento “Insieme nel segno dell’Azzurro”. Gli azzurri giungono per festeggiare i 35 anni di attività dell’Azzurra Basket di Lanciano, fucina di giovani talenti che già giocano a livello nazionale. L’evento è stato illustrato in Comune dal sindaco Mario Pupillo e dal presidente dell’Azzurra Ezio Grappasonno. “Le persone con disabilità sanno trasformare il loro disagio in forza – ha detto la madrina dell’iniziativa Lorena Ziccardi, campionessa azzurra paralimpica di basket – Un felice binomio la festa dell’Azzurra che non si autocelebra, ma offre spunto di riflessione sul mondo della disabilità”.



