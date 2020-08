(ANSA) – L’AQUILA, 02 AGO – Incidente mortale alle falde del Gran Sasso: un centauro marchigiano di 28 anni che era in gita con un amico è deceduto dopo aver perso il controllo della moto, ferito non gravemente l’altro centauro che ora è ricoverato all’ospedale dell’Aquila. Il fatto è avvenuto nei pressi di San Pietro della Ienca, dove è stato realizzato il santuario alla memoria di San Giovanni Paolo II, il papa che frequentava questi luoghi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale: secondo una prima, frammentaria, ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un fuoristrada che stava uscendo da una stradina di campagna e che non avrebbe dato la precedenza. In un primo momento, l’automobilista si sarebbe allontanato per poi essere fermato dai carabinieri della stazione di Assergi (L’Aquila). Sono in corso le indagini per risalire alla dinamica e per stabilire quali misure scatteranno per il conducente del fuoristrada. Nella località montana è in corso un evento religioso che ha richiamato la presenza di fedeli e turisti. (ANSA).



