(ANSA) – PESCARA, 28 MAR – Una Squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pescara è intervenuta in serata per soccorrere un cerbiatto in difficoltà nel capoluogo adriatico.

L’animale era caduto in un canale di scolo dell’acqua in via Lago Isoletta. I Vigili lo hanno recuperato e lo hanno affidato alle cure di una clinica veterinaria, sotto il controllo della Asl.



