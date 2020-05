(ANSA) – PESCARA, 02 MAG – Oltre agli atleti di interesse nazionale (Giulio Ciccone, Andrea Di Renzo, Pierpaolo Addesi e Marta Bastianelli), anche amatori e appassionati delle due ruote non a motore sono già da qualche ora tornati in sella. Ma al di là di questo, il pensiero della Federazione Ciclistica abruzzese, presieduta da Mauro Marrone è a quello che accadrà da oggi ai prossimi mesi. “Chiaramente questo stop implica diversi problemi – spiega il presidente della Fci Abruzzo – anche se oggi dobbiamo pensare a quello che sarà e no a quello che è stato perché nulla potrà essere come prima. Per esempio nel ciclismo, per quanto riguarda la sicurezza degli atleti, il protocollo sanitario stabilisce un distanziamento di 25 metri tra un ciclista e l’altro. C’è poi la questione riguardante le manifestazioni. Diversi appuntamenti della prima parte della stagione sono già saltati. Entro il 18 maggio stabiliremo i criteri per la formulazione di un calendario di gare e campionato regionali. La stagione si allungherà fino a novembre.

