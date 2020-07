(ANSA) – TERMOLI, 03 LUG – Collegare a livello ciclabile i 40 km di costa molisana con un percorso in sicurezza. Se ne è parlato nel pomeriggio in Comune a Termoli (Campobasso), nel corso di una riunione programmatica tra Regione Molise e comuni costieri. L’incontro, chiesto dall’Amministrazione cittadina, ha visto la partecipazione del vice sindaco di Termoli Vincenzo Ferrazzano, dell’assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Niro, dei sindaci di Petacciato e Campomarino (Campobasso), Roberto Di Pardo e Pierdonato Silvestri, e degli assessori del Comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) Domenico Porfido e Simona Contucci. La ciclovia molisana, grazie a un unico lotto progettuale, riuscirà a usufruire degli stessi fondi che saranno messi a disposizione delle altre regioni interessate.

Per il 2019 sono stati messi a disposizione poco più di 1 milione 800 mila euro che si sommano ai 5 milioni già stanziati dalla Regione Molise. Per quest’anno il ministero dovrebbe aggiungere altri 2 milioni per regione. “Si cercherà di impegnare tutte le somme per ricongiungere l’Abruzzo con in Molise in modo che chi utilizzerà la futura Ciclovia Adriatica non sia costretto a compiere percorsi alternativi per attraversare la costa molisana – fa sapere il Comune di Termoli – Per ultimare il percorso bisognerà eseguire altri interventi sui corsi d’acqua, ma questo tema deve essere ancora affrontato.

La speranza è poter completare l’opera in un massimo di 5 anni consentendo al Molise di compiere un passo avanti a livello turistico e di mobilità sostenibile”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram