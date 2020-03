(ANSA) – PESCARA, 11 MAR – “Ho il dovere di rivolgere un ulteriore e accorato appello a tutti gli abruzzesi, affinché evitino di uscire di casa e di spostarsi se non è strettamente necessario. I contagi, infatti, stanno aumentando di giorno in giorno ed è indispensabile ridurre al minimo le possibilità di circolazione del virus”. Lo sottolinea l’assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che torna a chiedere uno sforzo ancora più importante all’intera comunità regionale. “Purtroppo – continua l’assessore – continuiamo ad assistere, nonostante le tante raccomandazioni, a comportamenti irresponsabili che mettono a repentaglio la salute di tutti noi.

L’ho detto già nei giorni scorsi: non stiamo vivendo un film di genere catastrofico, in cui gli autori snodano le situazioni e delineano il finale della storia. Questa è la realtà e spetta a noi impegnarci per arrivare al lieto fine prima possibile”.



