(ANSA) – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 29 FEB – Le scuole a Roseto degli Abruzzi (Teramo) riapriranno a partire da martedì prossimo, 3 marzo. Lo ha detto il sindaco, Sabatino Di Girolamo, che giovedì scorso aveva deciso, in qualità di autorità sanitaria, di chiudere precauzionalmente le scuole dopo la scoperta di un caso di Coronavirus in città, il turista lombardo attualmente ricoverato a Teramo. “Comunico che le operazioni di sanificazione degli edifici scolastici della città previsti a scopo cautelare prima della riapertura, data la vastità degli interventi, non consentiranno la riattivazione delle attività didattiche già nella giornata di lunedì 2 marzo. Si procederà quindi alla riattivazione in base all’avanzare degli interventi. Già nella mattina di martedì 3 marzo si sarà in grado di riattivare l’ordinaria attività dell’istituto comprensivo Roseto 1. Nella mattina di giovedì 5 marzo è calendarizzata l’ordinaria attività dell’istituto comprensivo Roseto 2. Per quanto attiene gli Istituti superiori dipendenti dalla Provincia, al momento si è in grado di comunicare che le attività riprenderanno la settimana entrante, ma, previa intesa con l’ente interessato, comunicheremo la data esatta di ripresa lunedì 2 marzo”. (ANSA).



