(ANSA) – TERAMO, 19 MAG – Il comitato della Croce Rossa di Teramo contatterà telefonicamente, nei prossimi giorni, 493 persone scelte per partecipare all’indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-COV2: l’indagine coinvolgerà tutti i comitati CRI di tutta Italia: oltre 550 volontari contatteranno le 150mila persone selezionate dall’ISTAT, di cui 5.561 in Abruzzo e 1.318 di competenza della ASL Teramo, che effettuerà i prelievi nei 4 Presidi Ospedalieri della provincia e presso il Distretto sanitario di Roseto degli Abruzzi. Ad annunciarlo la presidente della Croce Rossa Teramana, Fiorenza Di Falco, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 30/2020 che fissa i dettagli dell’indagine. I campioni raccolti saranno consegnati, sempre a cura della Croce Rossa Italiana, alla banca biologica dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani.

L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. (ANSA).



