(ANSA) – PESCARA, 22 APR – È stata disegnata dal piccolo Luigi D’Agostino di appena 6 anni la nuova maglia vincitrice del #contest ideato dal Pescara Calcio per il progetto denominato “Disegna la Maglia Special del Delfino”. Sono stati centinaia i disegni inviati sulle pagine social del Pescara, e tutti realizzati da giovani e giovanissimi, con fantasia e passione, con un unico scopo di dare un calcio al Covid19. La casa di produzione di abbigliamento sportivo italiana Erreà che sponsorizza il Pescara ha spiegato che: “realizzeremo la maglia vincitrice che sarà indossata dai giocatori del tecnico Legrottaglie nei pre partita, ma probabilmente anche in gare ufficiali appena si tornerà in campo”. (ANSA).



