(ANSA) – PESCARA, 8 MAR – In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 17 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. C’è infatti un nuovo caso: una studentessa del Foggiano domiciliata a Pescara. La giovane ha riferito di aver avuto contatti con un familiare, anche lui residente in Puglia, a sua volta risultato positivo al contagio.

E’ asintomatica e attualmente si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva della Asl.

Del totale, fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione, 13 pazienti sono ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva, mentre altri tre sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 163 test. Di questi 128 sono risultati negativi, mentre altri 10 sono attualmente in corso. La differenza tra il numero totale e quello degli esiti è legato al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente. Complessivamente, infatti, i pazienti sottoposti a test nella nostra regione sono stati 153: 26 nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 18 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 83 nella Asl di Pescara e 26 nella Asl di Teramo. (ANSA).



