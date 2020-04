(ANSA) – PESCARA, 30 APR – “Gli imprenditori stanno dimostrando una serietà e un rispetto delle regole assolutamente in linea con le aspettative: le fabbriche e i luoghi di lavoro sono luoghi sicuri, forse più del ‘mondo che è fuori’. Il problema è ‘altrove’: trasporti e i locali pubblici possono non dare le stesse garanzie, quindi, magari prendendo spunto da quanto fatto in Veneto, sarebbe il caso di ipotizzare una massiccia campagna di tamponi anche in Abruzzo “. E’ quanto afferma il vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara Marco Belisario.

Il rappresentante degli imprenditori parla quindi di “prevenzione, nella fase 2, portare avanti il lavoro e non rincorrere una nuova emergenza, quindi fermare a monte per curare il meno possibile. Non ho dubbi nel pensare che anche in questo caso gli imprenditori farebbero il loro dovere”. (ANSA).



