(ANSA) – L’AQUILA, 5 APR – “In questo momento intendo rivolgermi a tutti i sindaci d’Italia, in particolar modo a quelli dei territori maggiormente colpiti dal coronavirus e ormai da settimane in prima linea, insieme al personale ospedaliero, in questa difficile battaglia: a loro dico che, nonostante il dolore, la profonda sofferenza e il sentimento di impotenza davanti alle migliaia di lutti che colpiscono familiari e amici devono assolutamente credere nella speranza, devono tornare a imparare a sperare insieme ai loro concittadini”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nell’intervenire nella commemorazione delle 309 vittime del sisma a 11 anni dalla tragedia che si sta svolgendo in una piazza Duomo deserta proprio per la ristrettezza causate dalla emergenza coronavirus. “Non è un imperativo per la sopravvivenza, ma per un futuro nuovo, dove la speranza diventi fattrice di storia, tensione verso uno scopo, impegno per un nuovo umanesimo”, ha concluso.(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram