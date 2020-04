(ANSA) – Pescara, 6 APR – “Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato che conferma la bontà dell’operato della Polizia Provinciale di Pescara che aveva individuato in Edison la responsabile delle attività di messa in sicurezza e bonifica per le discariche 2A 2 2B”. E’ quanto dichiara Augusto De Sanctis del Forum H2O.

“Da anni, prima con lettere inviate a tutti gli enti e poi con dichiarazioni messe a verbale ad ogni conferenza dei servizi al ministero, avevamo evidenziato la necessità di procedere dal punto di vista amministrativo, affiancando il procedimento penale che purtroppo ha scontato l’esistenza di termini di prescrizioni troppo brevi, attuando quanto peraltro previsto dal testo Unico dell’Ambiente. Chiedevamo, cioè, l’emanazione dell’ordinanza da parte della provincia per l’individuazione del responsabile della contaminazione e della doverosa bonifica in ossequio al principio comunitario “chi inquina paga”, conclude De Sanctis.(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram