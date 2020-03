(ANSA) – Campobasso, 15 MAR – Arriveranno in serata a Campobasso i due pazienti trasferiti dalla Lombardia per essere ricoverati i rianimazione al Cardarelli. Il trasferimento viene effettuato con un aereo militare che è già atterrato a Pescara, per poi trasportare i malati in ambulanza verso il nosocomio molisano.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram