(ANSA) – PESCARA, 22 GEN – Si è svolto ieri all’aeroporto di Dublino l’incontro tra il Director of Route Development della Ryanair Niall O’Connor e la delegazione abruzzese composta dall’assessore al Turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo, il presidente e il direttore della Saga, Enrico Paolini e Luca Ciarlini. “Sono state affrontate e definite – spiega Febbo – le problematiche fiscali derivanti dal contratto di attività promozionale, a seguito del bando del 2017, inerenti l’applicazione dell’Iva intracomunitaria e le relative conseguenze sui pagamenti, che sono stati tutti regolarizzati.

Così come sono state chiarite le modalità di rendicontazione da parte della compagnia nel rispetto delle norme comunitarie. Per la prosecuzione della gestione del contratto, la Regione si è impegnata a individuare una risorsa che svolga il ruolo di gestore in modo da consentire una conduzione senza intoppi.

Ryanair a sua volta indicherà una propria risorsa, con l’obiettivo di definire un tavolo tecnico di confronto permanente”.



