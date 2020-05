(ANSA) – L’AQUILA, 09 MAG – “Il Pd è sempre menzognero e dannoso per i cittadini abruzzesi: il Servizio Programmazione Sociale della Regione Abruzzo, quale atto dovuto, ha diffuso nella stessa giornata, il 22 aprile, in cui è stata inviata, la nota della Prefettura di L’Aquila ai partner degli interventi Fami a favore degli immigrati di tutto il territorio regionale.

A seguito della comunicazione, il servizio sociale ha ricevuto un’unica mail di disponibilità (rimasta tale fino al 27 aprile) da parte di un responsabile Caritas e ha provveduto ad inoltrare la mail ricevuta, quale semplice passa carte obbligato, alla Prefettura”. Si difende così l’assessore regionale al Sociale Piero Fioretti, della Lega, all’accusa da parte del Pd abruzzese secondo il quale è stato proprio l’esponente salviniano a segnalare alla Prefettura dell’Aquila la struttura di proprietà della Caritas di Pescara nel paesino aquilano di Carapelle Calvisio, 80 anime, come come sede per ospitare fino a cento migranti da sottoporre alla quarantena covid. (ANSA).



