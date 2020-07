(ANSA) – SAN VALENTINO, 11 LUG – Un uomo di 53 anni della provincia di Campobasso è deceduto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale accaduto a San Valentino in Abruzzo Citeriore lungo la strada che porta a Scafa, nel pescarese. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il 53enne che era alla guida di una moto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che, arrivati con l’elicottero decollato da Pescara, hanno potuto solo constatare il decesso.

Sull’accaduto sono in corso indagini. (ANSA).



