(ANSA) – TERAMO, 20 MAR – “Stiamo analizzando circa 150 campioni al giorno, in futuro, con l’attivazione di un’altra linea di lavoro, saremo in grado di processare oltre 400 campioni al giorno. In ogni caso l’Istituto è pronto a modificare i propri ritmi di lavoro in base alle indicazione del CREA, il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo.

Attualmente stiamo analizzando campioni provenienti dalla ASL di Teramo, lavoriamo anche con la ASL di L’Aquila e siamo appena stati contattati dalla ASL di Chieti”.

A coordinare l’attività diagnostica è il dottor Giovanni Savini, responsabile della struttura complessa di Sanità Animale e del reparto virologia dell’IZSAM di Teramo, autorizzato dallo scorso 13 marzo dal Ministero della Salute a entrare nella rete Covid19 della Regione Abruzzo, in conformità ai protocolli operativi del Laboratorio di Microbiologia Clinica di Pescara”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram