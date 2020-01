(ANSA) – PESCARA, 15 GEN – Compie quarant’anni il Cogecstre, cooperativa che gestisce la Riserva naturale del lago di Penne, di fatto il primo esperimento riuscito di come si possa creare lavoro con la tutela dell’ambiente. Per celebrare l’anniversario è stato organizzato l’evento “La cooperazione per l’ambiente”, che si svolgerà domani proprio nella Riserva.

La Cogecstre, specializzata nella gestione delle aree naturali protette, nacque il 16 gennaio del 1980. Fornisce servizi e consulenze a numerosi Comuni e privati ed ha avviato una serie di attività nei settori dell’agricoltura, artigianato, turismo e servizi. Ha favorito la nascita di nuove cooperative, di cui 8 solo a Penne.

All’iniziativa prenderanno parte, il sindaco di Penne, Mario Semproni, il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, Dante Caserta del Wwf, il presidente della coop, Fernando Di Fabrizio, il presidente dell’ente Oasi Wwf Italia, Antonio Canu e il presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra.



