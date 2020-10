L’Abruzzo non può permetterselo e neanche l’Italia tutta. E’ proprio raccogliendo l’allarme disperato della classe imprenditoriale della nostra regione, che Le chiediamo di rivedere le Sue valutazioni, anche in considerazione del fatto che vi sono poche certezze.

Signor Presidente,

in qualità di appassionati amministratori locali sentiamo il dovere di farci portavoce delle istanze e delle proteste del mondo imprenditoriale dei nostri territori e per esprimere loro tutta la nostra vicinanza abbiamo deciso di rimettere a Lei le nostre deleghe al Commercio.

Sappiamo benissimo quanto il momento storico del nostro Paese sia pieno di insidie e difficoltà per chiunque abbia l'onòre e

Assumere un provvedimento così “violento” – che a nostro avviso equivale alla chiusura totale – vuol anche dire togliere a chi amministra i singoli territori ogni strumento utile alla Comunità e agli imprenditori. Il nostro compito e le nostre prerogative, infatti, risulteranno da oggi vane.

La esortiamo, Presidente, a ripensare questa misura di contenimento del contagio, valutando la possibilità di prolungare gli orari di chiusura, evitando di far annaspare ancora le attività commerciali e di rischiare non solo l’abbassamento delle saracinesche ma che i titolari d’impresa siano costretti ad apporre addirittura i lucchetti ai propri esercizi commerciali. Siamo certi che dopo questa seconda chiusura – seppure parziale nelle intenzioni del Governo – in tanti non saranno nelle condizioni di ripartire. Si rischia di andare verso un disastro economico senza precedenti ma soprattutto rispetto al quale non sarà possibile tornare indietro.

L’Abruzzo non può permetterselo e neanche l’Italia tutta. E’ proprio raccogliendo l’allarme disperato della classe imprenditoriale della nostra regione, che Le chiediamo di rivedere le Sue valutazioni, anche in considerazione del fatto che vi sono poche certezze su quanto tale misura possa risultare efficace nell’ottica di spezzare le catene del contagio. Come Lei ben sa, sono altri i luoghi da attenzionare. La classe imprenditoriale – ribadiamo – non può essere condannata a morte e a nulla possono valere le rassicurazioni di ristori economici che di certo non sono in grado di rappresentare uno stimolo ad andare avanti, soprattutto dopo mesi a dir poco disastrosi.

Gentile Presidente avanziamo con convinzione la richiesta di virare su altri provvedimenti. Confidiamo nel Suo buon senso e nella Sua capacità di recepire il grido di dolore di intere categorie. Noi lo abbiamo fatto ma adesso tocca a Lei, Presidente.

Distintamente La salutiamo.

Guerino Testa, consigliere Regione Abruzzo

Alfredo Cremonese, assessore al Commercio del Comune di Pescara

