“E’ stata presentata , nella sala Polidoro del Palazzo dell’Emiciclo, alla presenza di altri colleghi Consiglieri, la proposta di legge per un contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche per malati oncologici. Un’iniziativa che ho pensato e voluto fortemente e che, se approvata, consentirà alla Regione Abruzzo di dotarsi di uno strumento normativo in linea con altre 13 Regioni italiane, restringendo la disparità tra il Nord e il Sud. Un atto di civiltà nei confronti di chi combatte per la propria vita, un gesto di vicinanza e umanità verso chi soffre. La proposta, infatti, non si limita solo ad un contributo monetario, ma istituisce anche la “Banca dei capelli”, favorendo la cultura della donazione delle ciocche di capelli attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con le associazioni di categoria dei parrucchieri. Viene, inoltre, garantito un percorso di sostegno, supporto psicologico e ascolto alle tante persone fragili in difficoltà. Questa è una legge che renderebbe il nostro Abruzzo una regione ancora più inclusiva, una Terra gentile che non lascia indietro nessuno ma anzi abbraccia chi soffre. Una Regione di cui essere fieri.”

