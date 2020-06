(ANSA) – PESCARA, 13 GIU – Ripartono il 18 giugno 2020 le attività artistiche del Progetto “Creatività e Integrazione” allestite dall’Associazione Arte Suoni Colori: grazie alla collaborazione dei volontari Asc, ricomincia da Montebello di Bertona (Pescara) il Laboratorio di Musicoterapia guidato da Rogerio Celestino, con l’intento di esplorare la musica e riscoprirla nei ritmi prodotti da oggetti di uso quotidiano che i bambini, a partire dai 7 anni, porteranno da casa nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Imparare e divertirsi rivivendo la gioia di stare insieme anche se a distanza. Il Laboratorio si svolgerà nei giorni 18 e 25 giugno, 2 e 9 luglio, dalle 17 alle 18.30, nel parco giochi in piazza Vittorio Emanuele.

Debutta nel progetto il Laboratorio di Teatro e Lettura Espressiva “Di Mare e di Terra”, guidato dalla pedagogista Fiorella Paone. I partecipanti, dai 7 anni, scopriranno il patrimonio mitico e fiabesco dell’Abruzzo, ascoltando la storia di Maja e imparando attraverso canali culturali visivi, musicali, narrativi. Gli incontri si svolgeranno a Civitaquana (Pescara) dalle 14.30 alle 16 e a Carpineto della Nora in due turni (16.30-17.30; 17.30-18.30) i giovedì 18 e 25 giugno, 2 e 9 luglio.

Tornano a grande richiesta i pomeriggi di animazione guidati da Valentina Floro e Cristiano Coia del Circo TiC – La Tenda in Circolo: dalle 17 alle 19 il 20 giugno in piazza 4 Novembre a Rosciano (Pescara), il 21 giugno nel Parco di Civitaquana e il 4 luglio a Carpineto della Nora in piazza Umberto I.

Tutti gli operatori e i bambini saranno dotati di mascherina.

Il distanziamento sarà gestito dagli operatori che lo faranno rispettare attraverso dei giochi. La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria tramite modulo disponibile sulla pagina Facebook del Progetto Creatività e Integrazione (https://www.facebook.com/Artesuonicolori/). (ANSA).



