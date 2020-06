(ANSA) – PESCARA, 06 GIU – “Il Complesso sportivo delle piscine ‘Le Naiadi’ è un gioiello del nostro territorio che tuteleremo in ogni modo, a garanzia della struttura, dei posti di lavoro e dell’utenza. Intanto è già stata realizzata la bonifica straordinaria degli spazi esterni, con la rimozione di vecchi calcinacci, rifiuti ed erbacce, un’operazione realizzata grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo e ringrazio tutta la struttura regionale con il dottor Iezzi per la velocità con la quale sono stati attivati tutti i necessari procedimenti amministrativi necessari”. Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando oggi le operazioni di bonifica eseguite.

“Due mesi e mezzo di lockdown hanno creato criticità su tutto il territorio regionale, a partire dalle attività economiche e inevitabilmente anche l’impianto de Le Naiadi sta subendo gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria ancora in corso – ha sottolineato il Presidente Sospiri. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram