(ANSA) – PESCARA, 24 GIU – È una delle prime squadre nazionali a radunarsi dopo la pandemia. A 165 giorni dall’ultimo impegno, la nazionale maschile torna in stage, e lo farà ritrovandosi dal 26 giugno prossimo e per due settimane, fino al successivo 10 luglio, in Abruzzo. Le città coinvolte saranno Montesilvano col PalaSenna per la prima settimana e Chieti col Pala Santa Filomena per chiudere il raduno. A lavorare sul campo saranno due gruppi per un totale di 30 atleti: 12 appartenenti al gruppo dei seniores, agli ordini del DT Riccardo Trillini, e 18 per la selezione U20 guidata da Giuseppe Tedesco. Primo stage dopo lo stop per Covid-19, quella in terra abruzzese sarà un’opportunità preziosa per lo staff tecnico azzurro di tornare a rivedere all’opera le squadre, in vista degli impegni internazionali del prossimo inverno. A novembre la Nazionale senior debutterà contro Bielorussia e Norvegia nelle qualificazioni agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia, mentre resta in calendario per gennaio 2021 la partecipazione dell’U20 ai Campionati Europei. (ANSA).



