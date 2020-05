(ANSA) – PESCARA, 17 MAG – “Forte solidarietà a giornalisti, dipendenti collaboratori dell’ANSA a Roma e in Abruzzo. Ogni voce che viene a mancare è la democrazia che perde”. Lo afferma la parlamentare Dem Stefania Pezzopane. “Libera informazione e pluralismo sono pilastri della democrazia. E’ necessario un confronto serio per trovare una soluzione per l’occupazione e la qualità del lavoro. La mia solidarietà va ai giornalisti e al personale, costretti a proclamare uno sciopero alla luce del piano prospettato dall’azienda in considerazione dei minori ricavi dovuti all’emergenza Coronavirus. Sono preoccupata perché le esigenze amministrative e imprenditoriali di un’azienda come l’Ansa, con una struttura radicata su tutto il territorio nazionale, per paradosso, andrebbero a scaricarsi proprio su chi in questa fase ha contribuito a garantire un’informazione puntuale e professionale anche a costo di sacrifici personali.

Da inizio emergenza è stato evidente quanto sia importante il ruolo svolto da un giornalismo scrupoloso e attento alle regole professionali”. (ANSA).



