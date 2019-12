(ANSA) – L’AQUILA, 24 DIC – Torna all’Aquila uno dei più famosi pianisti jazz italiani Danilo Rea per il concerto di apertura della rassegna “Natale in Jazz”, tre eventi nati dalla collaborazione fra la Società Aquilana dei Concerti “Barattelli” e Umbria Jazz. Il primo appuntamento il 27 dicembre alle 18 presso l’Auditorium del Parco con tre straordinari jazzisti, fra i migliori del panorama nazionale, per un omaggio alla voce italiana femminile d’eccellenza Mina: protagonisti insieme al pianista Danilo Rea, il contrabbassista Massimo Moriconi e il batterista Ellade Bandini. Gli altri appuntamenti sono in programma il 28 dicembre con il giovane talento americano Isaiah Thompson e il suo trio all’Auditorium del Parco alle 18, e il 29 dicembre al Ridotto del Teatro Comunale, sempre alle 18, con la star mondiale della chitarra John Scofield che, insieme all’Umbria Jazz Orchestra e Orchestra da Camera di Perugia, renderà un omaggio ai Beatles.



