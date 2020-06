(ANSA) – CHIETI, 15 GIU – Il Teatro Marrucino di Chieti riapre per un progetto insieme ai tre Conservatori abruzzesi e all’ Orchestra Sinfonica Abruzzese.

12 concerti da 12 minuti ciascuno on line per riaprire virtualmente insieme ai Conservatori Braga di Teramo, Luisa D’Annunzio di Pescara e Casella de L’Aquila. Un repertorio di brani musicali dal barocco al ‘900 verranno eseguiti a titolo gratuito dai musicisti del Marrucino, dell’Orchestra Sinfonica e da alcuni studenti dei conservatori che si sono offerti di partecipare per far ripartire la musica. Da mercoledì sul canale YouTube e sulla pagina Fb del Marrucino saranno visibili le esibizioni degli artisti che interpreteranno un repertorio che da Vivaldi passando per Verdi e Rossini, ripercorrerà un arco temporale che arriva alla musica novecentesca.

“Questa città accoglie la cultura sempre. Oggi si riaprono i teatri e l’Orchestra sinfonica riparte dal Marrucino di Chieti perché è qui che iniziano oggi le registrazioni”, spiega Ettore Pellegrino, Direttore Artistico del Marrucino. (ANSA).



