(ANSA) – ROMA, 17 GIU – La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dopo il tentato suicidio dell’ex capo della squadra mobile di Pescara Pierfrancesco Muriana. Nonostante la leggera intossicazione del dirigente della mobile ricoverato attualmente nel reparto di Psichiatria del SS. Annunziata di Chieti, e’ tutt’ora in corso l’interrogatorio coordinato dal sostituto Procuratore Marika Ponziani e dal Comandante dei carabinieri della Compagnia di Chieti, il Maggiore Massimo Capobianco. Muriana è ascoltato come persona informata dei fatti. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram