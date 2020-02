(ANSA) – L’AQUILA, 7 FEB – “Non abbiate paura di noi, tutti i virologi che in questi momenti di tensione stanno studiando il Coronavirus hanno sottolineato più volte che non si trasmette attraverso il cibo, inoltre, i prodotti che utilizziamo provengono da fornitori che operano in Italia”. È l’appello di Xinxi Lu, imprenditore di origine cinese che vive da oltre vent’anni all’Aquila, titolare di due ristoranti. Sottolinea come la psicosi Coronavirus abbia avuto ripercussioni in ristoranti e negozi anche in Abruzzo, la paura del contagio per il virus è scattata anche all’Aquila.”Stiamo subendo un forte contraccolpo per colpa del panico che sta svuotando i nostri locali, in questi ultimi giorni abbiamo avuto un crollo che ormai supera il 50 per cento. Girano notizie false su questo virus, ma voglio tranquillizzare i cittadini, perché tutti gli esperti hanno assicurato che la trasmissione avviene da uomo a uomo e non attraverso la cucina cinese e che il coronavirus sopravvive solo pochi secondi al di fuori dell’essere umano”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram