(ANSA) – L’AQUILA, 30 DIC – Molti gli impianti aperti in Abruzzo dopo le nevicate dei giorni scorsi.

– Roccaraso-Rivisondoli: da ieri aperti, grazie alle nevicate e all’innevamento programmato, gli impianti delle stazioni di Pizzalto e delle Gravare si aggiungono a quelli dell’Aremogna, aperti dal 12 dicembre, e a quelli di Monte Pratello dove da sabato 28 si scia nell’area di Crete Rosse. A Pizzalto aperta, per la prima volta, anche la pista Biancaneve. A Pescocostanzo-Vallefura aperti due tapis roulant al servizio del campo scuola. Aperto il bivacco Campo Smith, vicino al campo scuola; nei prossimi giorni aprirà il Rifugio Tana del Lupo.

– Ovindoli-Magnola: sono aperti gli impianti Capanna Brin, Telecabina le Fosse e la Pista Brin. Compatibilmente con temperature e vento si lavora con l’innevamento programmato per la preparazione e l’apertura di altre piste nei prossimi giorni.

– Campo Felice: impianto aperto, grazie soprattutto alla neve artificiale sparata negli ultimi giorni. In funzione Seggiovia Brecciara, Seggiovia Campo Felice, Tappeto Campo Felice, Tappeto Snowtubing.

– Campo Imperatore, raggiungibile con la funivia che parte da Fonte Cerreto, martedì 31 dicembre sarà aperta la seggiovia esaposto “Fontari” con le piste “Osservatorio” e “Strada Scuola”.



