(ANSA) – PESCARA, 25 GEN – “Uno Sportello dedicato al contrasto di fenomeni di bullismo e di Cyberbullismo istituito grazie al sostegno del Club Service Lions Pescara Host e al quale d’ora in avanti i nostri studenti potranno rivolgersi per denunciare eventuali episodi subiti o anche per aiutare i compagni più fragili. È quello inaugurato oggi al secondo piano della sede centrale dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, dove opereranno per 4 ore a settimana gli psicologi dell’Associazione ‘Pro-Positivi’, pronti ad ascoltare i ragazzi, ma anche i docenti, perché la scuola ha il dovere di educare i nostri giovani alla legalità, al rispetto delle regole, ma deve anche saper ascoltare e intercettare eventuali fenomeni di disagio, assicurando l’adeguato supporto alla vittima, ma anche al persecutore che va recuperato e rieducato”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro nel corso dell’inaugurazione dello ‘Sportello contro bullismo e cyberbullismo’.



