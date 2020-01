(ANSA) – PESCARA, 4 GEN – “Abbiamo voluto ricordare quanto sia faticoso ma necessario battersi sempre a difesa del nostro territorio per la salvaguardia dell’ambiente intero e che non ci pieghiamo e fermiamo davanti alle intimidazioni punitive.

La legalità non sempre coincide con la giustizia, ricordiamolo sempre. Abbiamo anche mandato a Nicoletta e gli altri attivisti noTav delle cartoline Resistenti abruzzesi, come segno della nostra vicinanza e solidarietà e ricordo delle lotte che in questi anni abbiamo fatto e continueremo a fare”. E’ quanto scrivono sulla loro pagina facebook gli attivisti della Rete Oltre il Ponte dopo il sit in di solidarietà a Nicoletta Dosio dei No Tav che si è svolto a Pescara davanti alla Prefettura.



