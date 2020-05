(ANSA) – MONTESILVANO MARINA, 21 MAG – Misure di sostegno alle attività turistiche, con un occhio di riguardo al settore alberghiero, oltre a idee per rendere il territorio attrattivo e sicuro agli occhi del turista. Sono queste le iniziative che sta portando il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, per promuovere il comune con la più alta concentrazione di alberghi sulla costa adriatica abruzzese.

“Il settore alberghiero – spiega il sindaco – è quello che più di tutti sta pagando lo scotto di questa emergenza. Il commercio tra mille dificoltà è comunque ripartito, un minimo di luce lo comincia a vedere. Il settore alberghiero è quello che finora è stato quello più penalizzato perchè gli operatori hanno un grande punto interrogativo davanti perchè non si sa quanta gente arriverà sul territorio: stiamo cercando di adottare delle soluzioni che possano far ripartire Montesilvano e il nostro territorio però sappiamo che le persone prima di spostarsi fanno mille ragionamenti, intanto di natura economica perchè le famiglie sono in ginocchio, quindi prima di spendere qualche soldo si fanno dei conti in tasca; inoltre la percezione del turista oggi è quella del ‘vado lì, ma cosa trovo’ nonostante il fatto che gli alberghi si stiano organizzando al meglio”.

“Noi come amministrazione – conclude – insieme alle associazioni di categoria stiamo riflettendo su idee e misure che possano renderci sicuri e attrattivi agli occhi del turista e al tempo stesso stiamo ragionando a livello economico a sostenere gli albergatori sono in difficoltà ,anche da un punto di vista tributario”. (ANSA).



