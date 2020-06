(ANSA) – PESCARA, 15 GIU – Il video di un topo all’interno di una gelateria diventa virale e fa scattare l’intervento dei Carabinieri del Nas, che chiudono l’attività imponendo le operazioni di derattizzazione. E’ successo a Pescara, in un locale che si trova in pieno centro, in corso Umberto. Nel video, girato quando la gelateria era chiusa e diventato virale sui social, si vede il topo che si muove sulla vetrina dell’attività. Stamani i Carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) della Asl hanno eseguito un’ispezione sul posto. I militari per la tutela della salute hanno riscontrato la presenza di tracce di roditore. Non è stata invece rilevata contaminazione degli alimenti o delle materie prime. Al termine del sopralluogo è scattata la sospensione dell’attività fino all’espletamento di straordinarie attività di derattizzazione, di cui il gestore già si sta occupando. (ANSA).



