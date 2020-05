(ANSA) – MATERA, 9 MAG – “In assenza di indicazioni dal Governo nazionale e da quello regionale in materia di adempimenti di sicurezza anti covid 19”, rischiano di non aprire le strutture alberghiere Hotel Portogreco e Villaggio Torre del Faro di Scanzano Jonico (Matera). E’ quanto ha denunciato, in una nota, Giulio Sansone, direttore generale della società Mondotondo Villaggi & Vacanze che gestisce le due strutture.

“Brancoliamo nel buio e – ha detto Sansone – siamo in attesa di riscontri. Ci saremmo aspettati delle risposte in questa fase: almeno per cercare di salvare quello che purtroppo ad oggi è stato già perso. (ANSA)

