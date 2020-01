(ANSA) – POTENZA, 16 GEN – Con l’accusa di tentativo di omicidio, la Polizia ha arrestato l’uomo di 82 anni che stamani, a Potenza, ha accoltellato la moglie, di 79, ricoverata in condizioni non gravi nell’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Secondo gli investigatori, alla base del tentativo di omicidio, avvenuto nell’abitazione di famiglia, non vi sarebbe stata una lite ma solo i problemi psichici dell’82enne.



