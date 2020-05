(ANSA) – POTENZA, 23 MAG – “Si tratta di un intervento eccezionale per sostenere la filiera del vino particolarmente colpita dal blocco delle attività dei canali afferenti al circuito Horeca, ossia bar, ristoranti, enoteche e del commercio, per ridurre eventuali eccedenze produttive e l’abbassamento dei prezzi”. Lo ha detto – in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana – l’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli, annunciando l’approvazione delle disposizioni regionali per la “vendemmia verde”. (ANSA).



