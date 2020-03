(ANSA) – POTENZA, 13 MAR – In Basilicata le associazioni di donatori di sangue Avis e Fidas hanno rivolto un appello ai donatori, “esortandoli a continuare a donare il sangue in questa fase di emergenza nazionale”. I presidenti regionali di Avis e Fidas, Sara De Feudis e Pancrazio Toscano, in una nota congiunta hanno precisato che continua “la raccolta nei centri trasfusionali, le raccolte esterne nei Pdr e con le autoemoteche, con giornate programmate in tutta la Basilicata”.



