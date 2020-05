(ANSA) – MATERA, 20 MAG – Nelle prossime settimane, forse entro il 2 giugno, riapriranno in Basilicata altri musei, probabilmente in provincia di Potenza: lo ha annunciato ai giornalisti in serata, a Matera, la direttrice del polo museale lucano, Marta Ragozzino. Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche il presidente della fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce, Ragozzino ha definito la riapertura dei musei “un segno di vitalità, nel rispetto della sicurezza”. (ANSA).



