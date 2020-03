(ANSA) – POTENZA, 25 MAR – La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli, ha approvato una delibera sugli “Indirizzi regionali di programmazione faunistico venatoria”. Il provvedimento, indispensabile per procedere alla redazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale (Pfvr) – secondo quanto reso noto dell’ufficio stampa della giunta regionale – “ne illustra obiettivi e modalità, differenziando il territorio in aree destinate alla caccia, istituti di protezione e di gestione del prelievo venatorio. Il documento di indirizzo, redatto dall’Ufficio foreste e tutela del territorio del dipartimento Politiche agricole e forestali, indica le linee guida per la stesura del Piano definendo gli orientamenti ed i parametri atti a garantire e promuovere omogeneità di programmazione della gestione faunistico-venatoria a livello regionale”.



