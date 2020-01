(ANSA) – POTENZA, 3 GEN – Una capienza di 10-12 mila posti, con un investimento “completamente privato di 40-50 milioni di euro”: è il progetto della “Lions Arena” presentato in serata dal presidente del Potenza calcio (serie C, girone C), Salvatore Caiata (deputato di Fratelli d’Italia). Il leone è il simbolo della squadra rossoblù. “Questa – ha detto Caiata – è la nostra proposta fattiva di inizio anno: ora, però, per programmare abbiamo bisogno delle risposte delle Istituzioni, a partire da Comune e Regione”.

Attualmente il Potenza gioca nello stadio “Alfredo Viviani”, costruito negli anni Trenta e con una capienza di circa cinquemila posti. “Sono ambizioso e – ha aggiunto Caiata – pensare in piccolo non fa per me: voglio pensare in grande”.

(ANSA).



