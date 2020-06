(ANSA) – POTENZA, 11 GIU – Venti Carabinieri in servizio nelle compagnie di Venosa, Lagonegro, Melfi e Potenza hanno ricevuto oggi un encomio semplice dal generale di brigata Rosario Castello, comandante della Legione “Basilicata” dell’Arma per essersi “distinti nel corso del servizio d’istituto”. La consegna degli encomi è avvenuta durante una cerimonia che si è svolta nella caserma “Lucania”, a Potenza, alla presenza anche di una rappresentanza dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo. (ANSA).



