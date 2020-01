(ANSA) – POTENZA, 25 GEN – Alcune centinaia di persone si sono radunate all’esterno della Chiesa del Santissimo Sacramento di Rionero in Vulture (Potenza), dove sono stati celebrati i funerali, in forma privata, del tifoso della Vultur, Fabio Tucciariello, di 39 anni, investito lo scorso 19 gennaio, a Vaglio di Basilicata (Potenza) da un’auto guidata da un supporter del Melfi, Salvatore Laspagnoletta, di 30, in carcere con l’accusa di omicidio volontario. L’uscita della bara della chiesa è stata accompagnata dal lancio di palloncini bianchi.



