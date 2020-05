(ANSA) – POTENZA, 05 MAG – “Favorire la riapertura degli agriturismi lucani” o “indicare una data di riapertura certa e quanto più vicina”, perché “circa 200 attività e un indotto importante, anche in termini occupazionali, sono a rischio chiusura”. E’ l’appello lanciato al presidente della Regione, Vito Bardi, e all’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli dalla Coldiretti Basilicata.

Gli agriturismi, ha aggiunto in una nota il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani, “e tutte quelle attività connesse all’agricoltura, come le fattorie didattiche, le agriludoteche e gli agriasilo, più di altri hanno risentito pesantemente di questa crisi. Si ritrovano le cucine vuote, le sale deserte, le stanze non occupate e tante disdette fino alla prossima stagione”.



