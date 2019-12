(ANSA) – MATERA, 28 DIC – A Colobraro (Matera), il “Paese della Magia”, si “sogna” anche durante le festività natalizie.

In un comunicato è reso noto che “lunedì 30 dicembre (in barba alle superstizioni) dalle ore 17.17” andrà in scena “in un’inedita versione natalizia l’ormai popolare rappresentazione teatrale ‘Sogno di una notte a quel Paese’, con la regia di Giuseppe Ranoia e gli attori della compagnia amatoriale ‘Sognando il Magico Paese'”.

E domenica 5 gennaio 2020 sarà presentato “Le Notti della Magia”, un “nuovo format voluto dall’amministrazione Comunale di Colobraro: un percorso emozionale con varie attività di animazione culturale che si dipanerà all’interno dell’antico Convento francescano, dove saranno visitabili la stanza della magia, la stanza delle erbe magiche ed officinali, la stanza degli amuleti e del malocchio”.



